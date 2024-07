Italië investeert in tools voor F-35’s

Italië is van plan de bewapening aan boord van de F-35’s die het land in dienst heeft te verbeteren. De Italiaanse jachtvliegtuigen worden zo voorbereid op tegenstanders met hoogwaardig materieel.

Italië gaat zijn F-35’s upgraden. Dat blijkt uit een document van het ministerie van Defensie. Het document, dat vóór half augustus door het parlement moet worden beoordeeld, voorziet in aankopen ter waarde van 682 miljoen euro over een periode van 14 jaar. Het gaat om bewapening, waaronder geleide bommen, raketten en 25mm-munitie. De memo waarin de investering wordt aangekondigd vermeldt dat er al 650 miljoen euro was gereserveerd voor het bewapeningsprogramma, dat bedoeld is om operaties gedurende een hypothetische periode van zes maanden van conflict te ondersteunen.

Het bijvullen van arsenalen is routine maar analisten zien een trend in de herbewapening door NAVO-lidstaten. Westerse landen zouden hun inkoopplannen wijzigen om klaar te zijn voor grootschalige conflicten. Zo onderschrijft ook de Italiaanse defensie-analist Alessandro Marrone van het Istituto Affari Internazionali (IAI). ‘Ze verschuiven geleidelijk hun investeringen naar middelen voor conflicten met gelijkwaardige tegenstanders, zoals Rusland, die verschillen van antiterroristische of anti-guerrilla-operaties zoals die in Irak en Afghanistan,’ vertelde hij aan Reuters.

Investering

Het programma komt op een moment dat vrijwel alle NAVO-leden, waaronder ook Italië, de defensie-uitgaven verhogen. Naast de extra investering in de vloot F-35’s is het land ook bezig met de aankoop van nieuwe Eurofighter-jets. De defensie-uitgaven van Rome bedragen ongeveer 1,5% van het BBP. Dit ligt nog aardig onder de zogeheten NAVO-norm van 2%. Andere Europese landen, waaronder ook Nederland, hebben hun defensiebudgetten aanzienlijk verhoogd sinds Rusland in februari 2022 zijn oorlog tegen Oekraïne begon.