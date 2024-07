A380-piloten klagen over misselijkheid

De terugkeer van een Airbus A380 van British Airways eerder deze maand was te wijten aan de geur van wasbooster die in de cabine hing.

Het toestel, registratie G-XLEC, vertrok op 7 juli vanuit Boston in de richting van Londen Heathrow. Boven de Atlantische Oceaan zou een afwijkende geur in de cockpit te ruiken zijn. De A380-bemanning zou als gevolg daarvan hebben geklaagd over ‘duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn’. De geur beperkte zich echter niet tot de cockpit; in de cabine was die eveneens te ruiken. De situatie zou gegeven moment dusdanig erg zijn geweest dat de piloten de ‘rook-, brand- of dampen’-checklist in werking stelden. Vervolgens verkondigden zij een noodmelding af en maakten ze rechtsomkeert.

De terugkeer blijkt te wijten aan de geur van wasmiddel © Flightradar24.com

Twee uur na take-off keerde de A380 terug in de richting van de luchthaven van vertrek. Wegens de noodtoestand stonden hulpdiensten stand-by. Achteraf zagen onderzoekers dat de Superjumbo vijf pallets met wasboosters vervoerde. Mogelijk was de vreemde geur daaraan te wijten, al is (vooralsnog) niet duidelijk hoe de geur zijn intrede in de cabine zou hebben kunnen doen. Luchtvaartmaatschappijen dienen bijzonder strenge, internationale voorschriften te volgen voor het vervoer van (gevaarlijke) goederen.

Dagen aan de grond

Als gevolg van de geur werd de vlucht uiteindelijk geannuleerd. Passagiers zouden geklaagd hebben over de informatievoorziening van British Airways. Het vliegtuig heeft als gevolg van de stank twee dagen aan de grond gestaan. Op 9 juli maakte de Superjumbo zijn rentree in het luchtruim en vloog als BA212 naar Londen Heathrow.