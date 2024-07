Groen licht Lufthansa biedt IAG hoop

De goedkeuring die Lufthansa ontving voor de overname van ITA Airways zorgt voor vertrouwen bij IAG. Het moederbedrijf van British Airways en Iberia ziet namelijk geen verdere hindernissen in het overnemen van het Spaanse Air Europa.

De Brits-Spaanse groepering aast al langer op Air Europa. De voormalig Spaanse chartermaatschappij moet volledig met Iberia verweven raken zonder haar eigen identiteit te verliezen. Hiermee moet het makkelijker worden om direct vanuit Spanje naar Azië te kunnen vliegen, iets waar de Spaanse overheid al langer voor pleit. De Europese Unie stak daar begin dit jaar echter een stokje voor. In februari berichtte Reuters dat IAG zou worden getroffen door een EU-antitrust waarschuwing wegens zorgen om de concurrentie in de Spaanse markt.

De Brits-Spaanse Group verwelkomt daarom het besluit van Brussel de overname van ITA Airways door Lufthansa goed te keuren. ‘Dit is goed nieuws, want het betekent dat de Europese Commissie de waarde van consolidatie en sterke Europese luchtvaartmaatschappijen erkent’, aldus IAG-topman Luis Gallego in de Financial Times. Mocht de Europese Commissie de overname van Air Europa niet goedkeuren, dan heeft Gallego een plan B. Hij wil dan namelijk op zoek gaan naar andere doelen.

Zuid-Amerikaanse markt

IAG is al sterk betrokken met de Zuid-Amerikaanse markt vanwege het grote Spaanstalige netwerk van Iberia. Een acquisitie van Air Europa zou het marktaandeel alleen maar versterken. Bij het alternatieve plan komt de aankoop van een groot aandeel binnen TAP Air Portugal kijken. Het Star-Alliance-lid heeft ook verschillende vluchten vanuit haar thuisbasis in Lissabon naar Zuid-Amerika. De Portugese luchtvaartmaatschappij is een belangrijke schakel in de Latijns-Amerikaanse strategie van de grootste luchtvaartalliantie. De privatisering van Portugal’s grootste airline wekt dan ook veel interesse bij zowel Star Alliance als IAG. Air France-KLM zegt tevens geïnteresseerd te zijn in TAP Air Portugal ondanks dat de holding eerder aangaf niet langer mee te willen dingen.