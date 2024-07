Grootste vliegtuigmotor ooit geleverd aan Boeing 

Boeing heeft het allereerste exemplaar van de GE9X in ontvangst mogen nemen. De motor heeft een fandiameter van 340 centimeter en is daarmee de grootste ooit in de passagiersluchtvaart.

General Electric bericht op X dat de motor onderweg is van de testfaciliteit in Peebles, Ohio naar Everett, Washington. Hier staan tientallen 777X-toestellen opgesteld, klaar om de motoren aangemeten te krijgen. Op de foto is te zien hoe de GE9X op een vrachtwagen is geplaatst en onderweg is naar Boeing. The first production #GE9X engine has left our Peebles testing facility and is headed for @Boeing!



Powering the new 777-9, the GE9X is redefining the future of flight through industry leading innovations. Congratulations to all of the teams who have made this moment possible. pic.twitter.com/BvSQk4PlrV— GE Aerospace (@GE_Aerospace) July 17, 2024

Boeing wacht al langere tijd op de motoren van General Electric. Volgens de motorfabrikant is het de grootste en meest krachtige commerciële vliegtuigmotor ooit gebouwd. Het bedrijf leerde lessen van de GE90, die de vorige generatie 777 aandreef en de GEnx, een van de twee opties voor de 787-toestellen. Toch ging het certificatieproces niet zonder slag of stoot. In November 2022 moest Boeing noodgedwongen stoppen met het testen van de 777X. De motorfabrikant had een probleem ondervonden met de GE9X-motor na een grondige inspectie. De machine is toen van het testvliegtuig gehaald en terug naar Peebles vervoerd.

Hervatting certificatieproces

Een week geleden hervatte Boeing het certificatieproces. De 777X begon op 12 juli weer met testvluchten onder toeziend oog van de FAA. Dit proces staat bekend als “Type Inspection Authorisation”. De TIA wordt gebruikt om tot officiële overeenstemming te komen tussen de FAA en vliegtuigbouwer. Daarnaast is de TIA belangrijk voor het toestaan van luchtwaardigheidsinspecties en vluchttests die nodig zijn om aan bepaalde certificatie-vereisten van een type toestel te voldoen.

Wanneer Boeing het toestel op zijn vroegst afleveren kan aan haar klanten, is nog onbekend. Singapore Airlines hoopt dat het eerste toestel eind 2025 in gebruik genomen kan worden. Lufthansa en Emirates hebben een ietwat negatiever toekomstbeeld. Tim Clark, Emirates-topman, wist in de media te melden dat hij niet verwacht dat de 777X in 2025 al passagiers vervoert.