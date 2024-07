Nieuw Airbus-toestel gecertificeerd in Europa

De Europese luchtvaartautoriteit EASA heeft goedkeuring gegeven voor de Airbus A321XLR met de Frans-Amerikaanse CFM LEAP-1A-motoren. Het type zal waarschijnlijk aan het eind van de zomer intrede doen bij launch customer Iberia.

EASA-Uitvoerend Directeur Florian Guillermet droeg het zogenaamde “Type Certificate” vanochtend over aan Isabelle Bloy, Hoofdingenieur van het A321XLR-programma. De FAA zal naar alle waarschijnlijkheid de EASA-certificatie binnen een aanzienlijke periode overnemen. De certificatie van de Pratt & Whitney-motoren is nog bezig. Verwacht wordt dat die motoren de goedkeuringen later in het jaar in ontvangst kunnen nemen.

‘Hier komt de A321XLR, een gedifferentieerd product dat nieuwe waarde aan de markt toevoegt, waarmee het de mogelijkheden voor onze klanten en passagiers vergroot. Met het grote bereik maakt de A321XLR een hoop nieuwe directe routes mogelijk, hiermee vergroot het toestel natuurlijke groeimogelijkheden voor onze klanten en het reizende publiek. Het geeft luchtvaartmaatschappijen de kans om met de efficiëntie en de herkenbaarheid van de A320/A321 te werken en met de veelzijdige cabine valt er een groot aantal mogelijkheden op het gebied van service aan te bieden. Dit is uniek en dat is wezenlijk Airbus!’, zegt Christian Scherer, CEO van het Commerciële Vliegtuigen-departement bij Airbus. ‘Met de certificering hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt. De volgende stap is om het toestel gereed te maken voor de eerste commerciële “missies” met klanten wereldwijd. We kijken uit naar de samenwerking met XLR-klanten zodat we de vliegtuigen volledig in hun vloot kunnen integreren.’

Ruim 500 exemplaren

De eerste testvlucht van een Airbus A321XLR werd voltooid in juni 2022. De A321XLR heeft een vliegbereik van maar liefst 8700 kilometer, 1300 kilometer meer dan de al in dienst zijnde A321LR. Tot dusver zijn er ruim vijfhonderd exemplaren van het toestel besteld. Elbers’ IndiGo ontvangt met 69 stuks het grootste aantal toestellen van Airbus; hiermee hoopt Elbers de Europese markt op te kunnen gaan. Ook loyale Boeing-klanten als United, American Airlines en Icelandair hebben aanzienlijke orders geplaatst. Zij hopen de oude Boeing 757 te vervangen met de A321XLR. KLM heeft geen plannen om het Xtra Long Range-toestel in haar vloot op te nemen.