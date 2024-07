Saudia doet opmerkelijke bestelling bij Lilium 

Saudia Airlines heeft een bestelling gedaan van vijftig elektrische Lilium Jets. Deze firm order betekent een grote impuls voor het Duitse project. De bestelling gaat namelijk gepaard met zowel een aanbetaling als de mogelijkheid er nog eens vijftig stuks aan toe te voegen.

De Saoedische luchtvaartmaatschappij bestelt de toestellen via haar dochteronderneming Saudia Private. Dat maakte Lilium donderdag bekend op een conferentie in München. Het zorgt voor flink wat financiële zekerheid bij het Duitse bedrijf. Het heeft namelijk honderden toezeggingen ontvangen van onder andere de Braziliaanse airline Azul maar de definitieve overeenkomsten worden nog niet massaal ondertekend. De order van Saudia brengt het totaal aan bestellingen naar 106. Volgens medeoprichter Daniel Wiegand is met de gehele overeenkomst – inclusief de extra opties – zo’n zevenhonderd miljoen Amerikaanse dollar gemoeid.

Saudia wil flink investeren in de toerismesector en wil de Lilium Jets gaan inzetten tussen Mekka en Djedda. De elektrische toestellen moeten pelgrims gaan vervoeren tussen de twee steden. Ook wil de Saoedische airline de voertuigen gebruiken om mensen naar sportevenementen in Riyadh te brengen. Met het Vision 2030 plan verwacht het Midden-Oosterse land zo’n driehonderd miljoen bezoekers per jaar te verwelkomen. Toerisme is een belangrijke pijler in het Saoedische missie. De luchtvaartmaatschappij hoopt dan ook de eerste Lilium Jets in 2026 in ontvangst te kunnen nemen. In 2029 zouden alle vijftig exemplaren geleverd moeten zijn.

Lilium Jets

De specificaties van het toestel zijn veelbelovend. De jet kan snelheden bereiken tot maximaal 280 km/h en afstanden overbruggen van zo’n 280 kilometer. Het realiseren van deze specificaties gaat niet van een leien dakje. Het grootste probleem van de elektrische luchtvaart zit in de batterijen. Deze moeten genoeg vermogen kunnen leveren en mogen niet te zwaar zijn. Tot op de dag van vandaag hebben ingenieurs moeite met het vinden van een relatief lichte en compacte batterij die eveneens veel vermogen kan leveren. Zonder toepassing van nieuwe technieken durven de ingenieurs van Lilium het toch aan. De benodigde batterijen zijn met de bestaande productieprocessen te produceren. De eerste testen van het toestel pakten veelbelovend uit waardoor alles erop lijkt dat Lilium de beloftes kan waarmaken.