Schiphol en andere luchthavens in de problemen

De ochtend van vrijdag 19 juli wordt gekenmerkt door een internationale computerstoring. De problemen lijken het gevolg van problemen bij cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike. Luchthavens over de hele wereld ondervinden problemen door de storingen.

Computers op vliegvelden tonen na het opstarten een blauw scherm. Vooral Windows-computers zijn er de dupe van. Het blauwe scherm geeft een foutmelding en weerhoudt het apparaat ervan op te starten. De luchthaven van Sydney berichtte op X dat vluchten, ondanks de problemen, wel zullen vertrekken, maar dat passagiers te maken zullen hebben met vertragingen. Een reiziger op het Australische vliegveld plaatste een foto van de informatieschermen. Zij tonen allemaal hetzelfde blauwe scherm met de foutmelding. Ook de luchthaven van Berlijn meldt de storing op X. De Duitse hoofdstad heeft alle vluchten tot tenminste 10:00 uur geannuleerd. Sydney Airport flight displays have all BSOD'd. #microsoft #crowdstrike pic.twitter.com/ZL9QwGdi1a— techAU (@techAU) July 19, 2024

Schiphol

De computerstoring zorgt ook voor problemen op Schiphol. Meerdere vluchten moeten aan de grond blijven. Een woordvoerder van de luchthaven zegt dat ‘de impact nu in kaart wordt gebracht’. Schiphol adviseert reizigers contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij alvorens naar de luchthaven te komen.

Update: KLM heeft aangegeven grotendeels vluchten te moeten annuleren. ‘Ook KLM is net als andere luchtvaartmaatschappijen en luchthavens getroffen door de wereldwijde computerstoring, waardoor het niet mogelijk is vluchten af te handelen. Wij realiseren ons dat dit, zeker gezien de zomervakantie, buitengewoon vervelend is voor onze klanten’, meldt de airline op haar website. Inmiddels hebben vluchten gemiddeld zo’n zestig minuten vertraging.



Het is nog onbekend hoelang de storing zal duren.