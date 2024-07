De grote oversteek met United | Flight Report

In de Verenigde Staten spreekt men vaak over de ‘Big Three’: American, Delta en United. De maatschappijen, die door de jaren heen gevormd zijn uit tal van fusies, presenteren zich allen als legacy carriers, waardoor de V.S. beschikt over drie nationale luchtvaartmaatschappijen in plaats van één. Up in the Sky vloog mee met de kleinste van de drie, United, dat beschikt over een vloot van grofweg negenhonderd vliegtuigen.

Pre-Boarding

De dertien uur durende vlucht van vandaag brengt ons van San Francisco naar Auckland. De vlucht wordt uitgevoerd met een Boeing 777-300ER, het paradepaardje van United. Het toestel vertrekt laat in de avond, ruim nadat alle vluchten naar Europa vertrekken. De luchthaven is daardoor rustig en dankzij leuke toevoegingen als een panoramaterras na de controles is het makkelijk om wat tijd te doden op het anders wat saaie vliegveld.

Comfort

De Boeing 777 is weliswaar een veelgebruikt, maar zeker niet ons favoriete vliegtuig voor lange vluchten. Het toestel, dat oorspronkelijk ontworpen is voor een 3-3-3-indeling, is inmiddels door bijna iedere maatschappij uitgerust met een extra stoel in de middenrij, waardoor een 3-4-3 indeling ontstaat. Dit zorgt ervoor dat de vaak al krappe stoelen nog wat krapper geworden zijn, waardoor je knus tegen je medepassagiers aanzit. Achterin is het vliegtuig echter smaller, waardoor er nog enkele rijen in een 2-4-2-indeling te vinden. Alhoewel deze stoelen ook bij United iets duurder zijn, is het een goede optie bij het reizen met zijn tweeën. Merkbaar voordeel is de extra privacy, maar daar staat natuurlijk tegenover dat de stoelen zich helemaal achterin het toestel en daarmee dichtbij de toiletten bevinden. Bovendien is het geluid van de motoren duidelijker te horen, al is dat grotendeels weg te filteren met een noise-cancelling hoofdtelefoon.

Een paar rijen in 2-4-2-configuratie



De stoelen zijn niet bijzonder, maar voldoen aan alle verwachtingen voor een vlucht van dertien uur. Er zijn stopcontacten, kussentjes en dekentjes. Het in-flight entertainment van United is modern en van een ver bovengemiddeld niveau. De flight map is erg uitgebreid, net als het aanbod aan films en series. WiFi aan boord is gratis voor berichtendiensten zoals WhatsApp. Voor volledige internettoegang moet worden bijbetaald.

Wie houdt er niet van een echte netwerkkaart?

Handig: een (achteraf) zeer precieze weersvoorspelling



Bijna 13 uur lang over zee..

Het aanbod qua in-flight entertainment is uitstekend

Gratis WiFi aan boord



Service

Ondanks een vertrektijd rond middernacht wordt een volledige avondmaaltijd geserveerd. De maaltijd zelf is niet onderscheidend, maar vergelijkbaar met iedere standaard vliegtuigmaaltijd. De United-crew weet de vlucht echter naar een hoger niveau te brengen. Gedurende de nacht lopen de cabin attendants geregeld door het gangpad met drankjes en snacks, minimaal eens per uur. De cabine en WC’s worden continu schoongemaakt, waardoor het niet te merken is dat deze worden gedeeld met meer dan driehonderd passagiers. Na een erg aangename nacht wordt er een warm ontbijt geserveerd, waarna het toestel iets eerder dan gepland arriveert op de luchthaven van Auckland.

Een prachtige nadering van Auckland

Eindelijk land in zicht!





En gearriveerd!

Conclusie

United is, zeker onder Nederlandse reizigers, een veelal vergeten optie. De maatschappij vliegt vanaf Schiphol rechtstreeks naar San Francisco, Chicago, Houston, Newark en Washington, maar raakt vanwege de grote aanwezigheid van Delta vaak ondergesneeuwd.

En dat terwijl de service van United simpelweg uitstekend te noemen is. De meeste economy-stoelen lijken immers extreem op elkaar en niemand kiest een vlucht voor die paar extra films in de catalogus. De maatschappij weet echter met haar zeer gastvrije cabinepersoneel en goede verzorging gedurende de hele vlucht wel degelijk een noemenswaardig verschil te maken. Een airline die een dertien uur durende vlucht toch zo comfortabel weet te maken verdient daarvoor een groot compliment!