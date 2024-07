KLM vermeden? ‘Desnoods met de boot’

De kosten van een KLM- en Surinaamse luchtvaartmaatschappij (SLM)-vliegticket tussen Schiphol en Paramaribo zijn volgens NDP-parlementariër Melvin Bouva veel te hoog.

De twee luchtvaartmaatschappijen zijn de enige twee rechtstreekse aanbieders op die route. KLM vliegt zes keer per week vanuit Amsterdam naar de Surinaamse hoofdstad en vice versa, terwijl SLM dat vier keer doet. De prijzen van een enkel economy-ticket (zonder ruimbagage) bedragen volgens de website van KLM minimaal 800 euro; bij SLM ligt een flex-ticket rond de 900 euro. Te hoog, vindt Bouva. ‘Het volk wordt uitgeknepen en is moe om zulke hoge tarieven te betalen. En weet je waarom ze het blijven doen? Omdat we het betalen. Als het aan mij ligt boycotten we het. Dan gaan we desnoods met de boot naar Nederland, maar dan betalen we die 1.500 en 2.000 niet’, aldus Bouva in De Nationale Assemblee van Suriname, waar Waterkant.net kennis van nam.

Aanzienlijk verschil

Hoewel een economy-ticket bij KLM goedkoper is, moet meegewogen worden dat een reiziger slechts één stuk handbagage kan meenemen, evenals een persoonlijk item van maximaal 12 kg. Bij een flex-ticket van de maatschappij komt de prijs enkele honderden euro’s hoger te liggen. Bij SLM kan bij een flex-ticket wel ruimbagage ingecheckt worden en dan is die luchtvaartmaatschappij een stuk goedkoper. ‘Ik kijk naar de KLM. Waarom is de prijs van u honderden [keren] duurder dan de prijs die de SLM op tafel zet? Meneer u houdt het Surinaams volk voor de gek’, zegt Bouva. ‘Ik hou van de SLM, want ik ben niet als andere collega’s die zeggen: ik vertik het om met de SLM te vliegen want ze zijn altijd laat, vroeg of vertraging’. Mijn eerste keus is SLM’, zegt NDP-parlementariër, die wil dat het luchtvaartverdrag tussen Nederland en Suriname herzien wordt.