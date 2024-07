Wederom strandt 777 op weg naar VS in Rusland

Een Boeing 777-200 van Air India maakte afgelopen donderdag een ongeplande landing op de luchthaven van Krasnojarsk (Rusland).

Het toestel, registratie VT-ALG, vertrok als AI183 vanuit het Indiase Delhi op weg naar San Francisco (Verenigde Staten). Air India is een van de weinige internationale luchtvaartmaatschappijen die ondanks de afgekondigde sancties als vergelding op de Russische invasie in Oekraïne nog wel over Rusland mag, kan en wil vliegen. Tijdens de vlucht merkte de bemanning een mogelijk probleem in het vrachtruim op. Het zou volgens het vliegveld van Krasnojarsk gaan om een geactiveerde brandmelder. De 777 week uiteindelijk af van de route en maakte een veilige ongeplande landing. Vervolgens taxiede de machine naar het platform. Achteraf stelde de Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsiya vast dat geen sprake was van brand of rook aan boord.

Een technisch mankement zorgde ervoor dat de 777 een ongeplande landing maakte in Krasnojarsk © Flightradar24.com

Passagiers verblijven op luchthaven

De passagiers, waaronder eveneens een groot aantal Amerikanen, moesten na de ongeplande landing het vliegtuig verlaten. De cabin crew werd ondergebracht in hotels, terwijl de reizigers genoegen moesten nemen met een tijdelijk verblijf in het internationale gedeelte van de luchthaven. Op afbeeldingen is te zien dat een deel van de reizigers op de grond slaapt. Een passagier liet weten dat mensen vrijwel geen voedsel en water konden verkrijgen. A special flight of Air India left from Mumbai for Russia this afternoon, to take the stranded pax on their onward journey to SFO. AI183 of 18th July operating from Del to SFO had made a precautionary landing at Krasnoyarsk Intnl Airport in Russia at around midnight local time. pic.twitter.com/s0ooiuFgrp— Ashoke Raj (@Ashoke_Raj) July 19, 2024

Vliegtuig ingevlogen

Het Indiase consulaat in Moskou (Rusland) laat aan Reuters weten dat samengewerkt wordt met de Russische autoriteiten om de passagiers eveneens onder te brengen in hotels. Air India kreeg goedkeuring om de gedupeerde reizigers met een vervangend vliegtuig alsnog naar San Francisco te brengen. De gedupeerde 777 staat vandaag de dag nog steeds aan de grond op de luchthaven van Krasnojarsk.

Een jaar geleden maakte een andere 777 van Air India op weg naar de Verenigde Staten eveneens een ongeplande landing in Rusland. Toentertijd werden zij ondergebracht op scholen, omdat zij niet tijdelijk mochten verblijven in hotels.