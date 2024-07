757 wil uitwijken, maar dan toch niet

Een Boeing 757 van United Airlines zou een ongeplande landing in Boston maken, maar uiteindelijk werd die geannuleerd.

Het toestel, registratie N33132, vertrok gisterenochtend 9:45, vijfendertig minuten later dan de planning voorschreef, als UA69 vanuit Stockholm Arlanda Airport in de richting van New York Newark Airport. Een dan eerder zag het haar vlucht naar diezelfde luchthaven geannuleerd worden. Nadat de 757 in noordelijke richting was opgestegen, boog die af naar het westen en vloog die over Noorwegen. Daarna maakte de machine zich op voor de oversteek van de Atlantische Oceaan. Uiteindelijk passeerde de 757 IJsland en Groenland om vervolgens het Amerikaanse luchtruim binnen te vliegen.

Uitgegaan werd van een ongeplande landing in Boston © Flightradar24.com

Mogelijk brandstoftekort

Omdat het toestel af leek te stevenen op een brandstoftekort, was het plan dat een ongeplande landing in Boston gemaakt werd. Dit werd veroorzaakt door een gewichts- en evenwichtsbeperking. ‘We begrijpen dat dit geen deel uitmaakte van uw reisplannen en verontschuldigen ons voor dit ongemak’, zei een woordvoerder van United Airlines desgevraagd bij AirLive.net nadat duidelijk werd dat het toestel een tussenstop in Boston zou maken. Voor een vlucht vanuit Stockholm naar New York Newark is ongeveer tussen de acht en negen uur aan brandstof nodig, exclusief een buffer. Echter, toen de 757 zich eenmaal in de VS bevond, werd besloten gewoon door te vliegen. Waarom dat bijgesteld werd, is onduidelijk. Uiteindelijk arriveerde de machine slechts vijftien minuten later dan de planning voorschreef op haar bestemming.

In maart dit jaar maakte een 777-300 van KLM tijdens een vlucht vanuit Shanghai Pudong International Airport naar Schiphol wegens zorgen over een mogelijk brandstoftekort een ongeplande landing in de Tsjechische hoofdstad Praag.