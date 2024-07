Consequenties storing Schiphol nu ‘nog groter’

Een slechtere timing van de computerstoring op Schiphol kon volgens Frank Radstake, directeur van reisbranchevereniging ANVR, niet.

Door de storing moesten sommige vluchten noodgedwongen geannuleerd worden, terwijl andere juist forse vertraging opliepen. Dat kwam doordat computers als gevolg van een update telkens opnieuw opgestart werden. Het moment, de vrijdag dat de laatste regio in het noorden van Nederland eveneens zomervakantie kreeg, was ongelukkig. Gemiddeld worden op Schiphol deze vakantie dagelijks 69.000 reizigers verwacht en op piekdagen kan dat zelfs oplopen tot 81.500.

Enorme impact

Hoeveel reizigers vrijdag van en naar Schiphol vlogen, is echter niet bekend, maar de storing ‘kon niet op een slechter moment komen’, aldus Radstake. De financiële schade is volgens de ANVR-directeur enorm. Daarnaast kost het corrigeren van de gevolgen van de storing veel extra werk. ‘Dit is een van de drukste weken van het jaar, midden in de zomervakantie. De consequenties zijn nog veel groter dan op een doordeweekse dag op een ander moment in het jaar. Dit is een ramp, met name voor de reizigers die het treft’, aldus Radstake in Het Parool.

Gevolgen voor reisorganisaties

Radstake verwacht dat reisorganisaties eveneens de gevolgen van de storing op Schiphol zullen merken. Hoe groot de omvang is, hangt volgens de ANVR-directeur af van hoe snel de luchthaven herstelt van de gevolgen hiervan. Onder meer kijkt hij naar wanneer de operaties hervat werden, evenals naar de mankracht die opgetrommeld kan worden. Reizigers kunnen mogelijk aanspraak maken op een vergoeding door de vlucht die zij gemist hebben. Dat zal naar verwachting op haar beurt weer financiële consequenties voor reisorganisaties hebben.