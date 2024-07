Voormalig regeringsvliegtuig onderweg terug

De Fokker 70, het voormalige regeringsvliegtuig, is op weg naar Woensdrecht om verwelkomd te worden door de nieuwe eigenaar.

Het toestel, registratie VH-KBX (voorheen PH-KBX), stond in april dit jaar te koop. Airline Fleet Support, een leasemaatschappij die gevestigd is in Hoogerheide, een dorp nabij Woensdrecht, kocht de Fokker 70 op. Echter, voordat de machine op de Nederlandse luchthaven arriveert, dient het een enorme afstand vanaf het Australische Brisbane te overbruggen.

Reis naar Nederland

Daar startte het vliegtuig gisterenochtend mee. Omdat oud-regeringsvliegtuig een range van 1.900 kilometer heeft, dient het in meerdere etappes naar Nederland te vliegen. Gisterenochtend om 10:00 uur lokale tijd verliet de Fokker 70 de luchthaven van Brisbane om in vier uur en vijfenveertig minuten naar Darwin te vliegen, een stad in het noorden Australië. Tijdens de vlucht bereikte de machine een maximale snelheid van 775 kilometer per uur.

De eerste etappe was vanuit Brisbane naar Darwin © Flightradar24.com

Na een tussenstop van anderhalf uur begon het toestel aan de volgende etappe naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Daar arriveerde de machine vijf uur later. Net zoals op de vorige vlucht bereikte die een maximale snelheid van ongeveer 800 kilometer per uur. De verwachting is dat de Fokker 70 via Bangalore in India, Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Alexandrië in Egypte uiteindelijk Woensdrecht bereikt. Het voormalige regeringsvliegtuig wordt daar maandag halverwege de middag verwacht.

De tweede etappe ving aan in Darwin en eindigde in Kuala Lumpur © Flightradar24.com

Oud-regeringsvliegtuig

De Fokker 70 was van 1995 en 2017 eigendom van de regering. Het toestel werd voorzien van registratie PH-KBX. In 2018 kwam het toestel in handen van het Australische Alliance Airlines. Daar werd het geregistreerd als VH-KBX.