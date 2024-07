Dit is de nieuwe eigenaar van oud-regeringsvliegtuig

De Fokker 70, het voormalige regeringsvliegtuig, is opgekocht door Kris Bleyenberg van Airline Technical Support uit Hulst.

Afgelopen weekend startte het toestel, registratie VH-KBX (voorheen PH-KBX), met de lange reis vanuit Brisbane, via Darwin (Australië), Kuala Lumpur (Maleisië), Bengaluru (India) El Ain (Verenigde Arabische Emiraten) en Alexandrië (Egypte), in op weg naar Woensdrecht. Sinds 2018, het jaar dat de Fokker 70 niet langer meer diende als regeringsvliegtuig, verkaste het toestel naar Australië waar het in dienst kwam van Alliance Airlines. Het VIP-interieur werd daar in stand gehouden.

Vlotte onderhandelingen

In april dit jaar werd het in de verkoop gegooid nadat het al sinds augustus 2023 niet meer operationeel was. Bleyenberg was toevallig de gelukkige die het voormalige regeringstoestel mocht overkopen. Hij vertelt dat de onderhandelingen in een rap tempo verliepen. ‘Drie weken geleden was ik ook in Australië. We moesten echt bieden op het vliegtuig en het ging allemaal heel snel’, zegt hij bij Omroep Zeeland.

Opknapbeurt voor voormalig regeringsvliegtuig

Na alle tussenstops arriveert de Fokker 70 naar verwachting morgenmiddag op vliegbasis Woensdrecht. ‘We zijn er heel erg trots op. Het is een mooie kans. Dat dit langskwam is echt heel leuk’, aldus Bleyenberg. ‘We gaan het vliegtuig opknappen en het onderhoud ervan doen. En daarna gaan we het weer verkopen.’ Inmiddels is het vliegtuig 28 jaar oud. Van 1996 tot 2017 was het in dienst van de regering en daarna vertrok die naar Australië. Hoewel wereldwijd weinig luchtvaartmaatschappijen nog met de Fokker 70 vliegen, verwacht Bleyenberg dat het voormalige regeringsvliegtuig nog tien tot vijftien jaar mee kan.