Ethiopian Airlines beschuldigd van smokkel

De Amerikaanse dierenwelzijnsorganisatie PETA beschuldigt Ethiopian Airlines van illegale apensmokkel naar de Verenigde Staten. De groep wil nu actie gaan ondernemen.

PETA heeft een campagne gelanceerd tegen Ethiopian Airlines. Tegen haar eigen richtlijnen in vervoerde de maatschappij honderden apen naar de Verenigde Staten. Dat bleek tijdens een rechtszaak die het Amerikaanse OM aanspande tegen een Aziatische Apensmokkelaar. Al in 2023 beschuldigde het ministerie van Landbouw in de V.S. de luchtvaartmaatschappij van verschillende schendingen van de wetgeving rondom dierenwelzijn.

Ethiopian Airlines, de met afstand grootste maatschappij van Afrika, zou de apen naar de V.S. smokkelen voor dierproeven. Niet alleen is er veel leed voor de dieren zelf: er is onvoldoende voedsel, water en, laat staan, ruimte gedurende de reis. Ook brengen ze vaak ziektes met zich mee. De beesten worden immers in het wild gevangen en vrijwel direct op transport gezet. De zieke apen kunnen ervoor zorgen dat mens en natuur aan de andere kant van de wereld óók besmet raken. Vanzelfsprekend is het transporteren van wilde apen daarom erg risicovol.

Grote luchtvaartmaatschappijen als Lufthansa, Cathay Pacific, United, Air China, Delta en British Airways hebben het apentransport al lang geleden stopgezet. Onder grote druk van dierenwelzijnsorganisaties stopte ook Air France in 2022 met het vervoeren van primaten naar andere bestemmingen. KLM heeft tevens aan PETA bevestigd geen proefdieren te transporteren. Ethiopian Airlines vormt samen met Egyptair, Hi Fly en een handjevol aan andere maatschappijen de laatste groep die vooralsnog testapen vervoert.