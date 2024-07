FedEx haalt oude werkpaarden uit de vloot

De Amerikaanse vrachtmaatschappij FedEx haalt 22 Boeing 757-toestellen uit haar vloot. Het type was jarenlang hét werkpaard op binnenlandse vluchten.

“The Flying Pencil” komt op dit moment 123 keer voor in de vloot van FedEx. De toestellen zijn vrijwel altijd afgedankte passagiersvliegtuigen en vliegen door heel de Verenigde Staten. De gemiddelde leeftijd bedraagt dan ook 32 jaar. Alhoewel de toestellen nog niet per sé afgeschreven hoeven te worden, kiest FedEx ervoor haar 757-vloot met 22 machines te laten krimpen. Volgens gegevens van planespotters.net staan er wel al een flink aantal vliegtuigen geparkeerd. Het uit de vloot halen van de oude vliegtuigen zal daarom geen directe invloed hebben op de operaties van de luchtvaartmaatschappij.

De toestellen zijn niet de eerste die FedEx met pensioen stuurt. De maatschappij is bezig met een algehele vlootvernieuwing. De pakketdienst haalde eerder al twaalf MD-11’s uit de vloot. Dit type zal per 2028 volledig uit de vloot verdwenen zijn. Daarnaast moesten ook enkele A306-machines het loodje leggen. Volgens de maatschappij heeft het te maken met zowel vlootvernieuwing als het beter laten aansluiten van haar diensten op de wensen van klanten. Hiermee hoopt de pakketbezorger haar omzet te zien groeien. ’Bij FedEx Express was de omzet in het vierde kwartaal stagnant, ondanks een pakketrendement dat met twee procent steeg. En juist dàt, terwijl de positieve opbrengstgroei onder druk werd gezet door een afbouw van de internationale exporttoeslagen en een toenemende mix van uitgestelde diensten’, aldus Brie Carere, CCO bij FedEx.

Concurrentie UPS

De keus om een groot deel van de 757-vloot te verwijderen komt ook door het verlies van de Amerikaanse postdienst aan UPS. FedEx was decennialang dé postbezorger in de Verenigde Staten en vervoerde de post door het hele land met haar “Flying Pencil”. UPS heeft die taak van de pakketmagnaat per september 2024 overgenomen waardoor de 757’s ook deels overbodig raken.