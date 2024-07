KLM treft regeling voor gedupeerde reizigers

KLM geeft reizigers die hun vlucht(en) door de computerstoring hebben gemist de mogelijkheid die om te boeken.

KLM moest die dag maar liefst 155 vluchten schrappen. Hoewel de problemen de volgende dag verholpen zouden zijn, moest de luchtvaartmaatschappij door de naweeën nog zes annuleren. Om de gedupeerden tegemoet te komen, kwam KLM met een omboekingsvoorstel. Een woordvoerster laat aan De Telegraaf weten dat iedere getroffen passagier tot nu toe zo’n voorstel heeft ontvangen. De maatschappij laat niets los over de aantallen.

Windows-apparaten getroffen

Afgelopen vrijdag werd de luchthaven, met een groot aantal andere vliegvelden, eveneens de dupe van de computerstoring. De storing werd veroorzaakt door een foutgelopen software-update van CrowdStrike, een bedrijf dat zich bezighoudt met de cyberbeveiliging. Naar verluidt zouden 8,5 miljoen Windows-apparaten in verschillende sectoren getroffen zijn door de storing.

Annuleringen en vertragingen

Op Schiphol konden veel apparaten niet gebruikt worden waardoor zowel de vertrekkende als de aankomende vluchten hinder ondervonden. In totaal werden vrijdag circa 200 vluchten uit de vluchtschema’s gehaald. KLM riep haar reizigers dan ook reeds op niet naar de luchthaven te komen in het geval van een annulering of (forse) vertraging. In de vertrekhallen stapelde de drukte zich op. In de loop van de dag kwam het nieuws naar buiten dat de apparaten langzaam opgestart zouden worden. ‘Deze verstoringen in de dienstregeling werken naar verwachting vanavond en dit weekend door bij het weer opstarten van ons vliegschema. Hierdoor is het mogelijk dat we meer vluchten moeten annuleren om de operatie op orde te krijgen’, zei een woordvoerder van KLM destijds in Algemeen Dagblad.