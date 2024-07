Naschokken IT-storing groot bij Eurowings

De gevolgen van de storing bij cyberbeveiligingsbedrijf Crowdstrike waren nog lang voelbaar bij budgetmaatschappij Eurowings. Gedurende het hele weekend had de Lufthansa-dochter last van vertragingen en annuleringen.

Toen vrijwel alle systemen vrijdag tegen het eind van de middag weer zoals normaal werkten, konden veel maatschappijen vanaf zaterdag hun operaties zoals gewoon uitvoeren. Zo had KLM zaterdag nog slechts zes vliegbewegingen die geraakt werden door de IT-storing van een dag eerder. Zondag verliep alles weer zoals gewoonlijk. Bij Eurowings verliep het niet helemaal soepel. Veel Nederlanders vliegen in de zomervakantie met Eurowings vanaf Düsseldorf naar verschillende vakantiebestemmingen. De luchtvaartmaatschappij moest echter juist dáár een bijzondere maatregel treffen.

Als gevolg van de problemen sloot de maatschappij zaterdag haar ticketbalie op de luchthaven van Düsseldorf. Volgens Eurowings was dit uit ‘veiligheidsoverwegingen’. Op X plaatste de maatschappij een bericht met daarin de oproep aan reizigers om de laatste updates in de gaten te houden. ‘Reizigers worden gevraagd om de status van hun vlucht te controleren op de website en alleen naar de luchthaven te reizen als hun vlucht is bevestigd. Eurowings betreurt het ongemak en doet er alles aan om de hinder voor de gasten zo klein mogelijk te houden en passagiers om te boeken naar de eerstvolgende alternatieve vluchten.’ UPDATE: Travelers are asked to check the status of their flight on https://t.co/ZVtyDeUsKe and only travel to the airport if their flight is confirmed. We regret the inconvenience and are doing everything in our power to minimize the disruption to our passengers. pic.twitter.com/on2zmTt5Se— Eurowings (@eurowings) July 20, 2024

‘Alles weer zoals normaal’

Gedurende het hele weekend ondervond de budgetmaatschappij de gevolgen van de problemen bij Crowdstrike. Zaterdag moest Eurowings vooralsnog zestig vluchten annuleren en ook zondag had de airline te maken met vele vertragingen. Daarbij werd ze niet geholpen door de onweersbuien die rondom Düsseldorf hingen en het herpositioneren van de bemanning. ‘We hebben in het weekend veel last gehad van de nasleep van de Crowdstrike-storing. Daarbovenop kwam ook nog het slechte weer waar wij mee te maken hadden. Vanaf vandaag, maandag 22 juli, verloopt alles weer zoals normaal’, bevestigt een woordvoerder van Eurowings, tegenover Up in the Sky.