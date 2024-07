Ruzie op Nederlandse Antillen over toestaan extra vluchten

Na het faillissement van JetAir in juni kreeg Winair de exclusieve rechten voor vluchten tussen Curaçao en Sint Maarten in handen. Curaçaose concurrent Z Air was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Nu spant Winair in tegengestelde richting ook een rechtszaak aan.

Protectionisme op Sint Maarten

JetAir, een Curaçaose maatschappij die tussen CUR en SXM vloog, ging vorige maand failliet. Dat leidde ertoe dat het Sint Maartense Winair de enige overgebleven maatschappij was die vluchten tussen de twee vliegvelden mocht uitvoeren. De overheid van Sint Maarten, die voor 93 procent eigenaar is van Winair, hield de aanvraagprocedure van concurrent Z Air om meer vluchten tussen de Nederlandse Antillen te kunnen uitvoeren, tegen. Op Curaçao wordt dit gezien als ‘protectionisme’. Daarom stapte Z Air eerder deze maand naar de rechter. Tijdens de rechtszaak wees de Curaçaose airline op een overeenkomst tussen de gebieden in het Nederlands Koninkrijk. Hierin is besloten dat de verschillende landen elkaars luchtvaartmaatschappijen op basis van slechts enkele voorwaarden moeten toelaten.

Irritatie op Curaçao

Op Curaçao ergert de regering zich mateloos aan het gedrag op Sint Maarten. Minister van Verkeer, Transport en Stedelijke Ontwikkeling Charles Cooper zei het belang van ‘wederkerigheid’ hoog in het vaandel te hebben. Hij vindt het niet kunnen dat de Sint Maartense airline ongehinderd tussen de Nederlandse Antillen vliegt terwijl er juist op dát eiland moeilijk wordt gedaan over het toestaan van de concurrentie. Daarom heeft de Curaçaose overheid een vergunning van slechts twee weken gegeven op een aanvraag van Winair.

Die maatschappij had namelijk een permanente vergunning aangevraagd voor het uitvoeren van vier wekelijkse vluchten tussen de eilanden in de Nederlandse Antillen. Zo hoopte Winair het wegvallen van JetAir te compenseren. Op Sint Maarten vinden ze de beslissing om de vergunning voor slechts twee te geven, onbegrijpelijk. in hun ogen moet de regering het toestaan volgens de afspraken. Daarom heeft Winair nu dus besloten om een zaak tegen Curaçao aan te spannen.