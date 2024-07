Southwest Airlines werpt blik op blikken

Het probleem van barstende blikjes tijdens vluchten van Southwest Airlines blijft maar aanhouden.

Desondanks is de luchtvaartmaatschappij hiervan op de hoogte. Southwest Airlines zegt met haar cabinepersoneel hierover deze lente en zomer nauw te communiceren en stelt dat het oplossen van dit probleem ‘topprioriteit’ is. ‘We hebben een plan ontwikkeld om dit aan te pakken’, aldus een woordvoerder van de maatschappij bij CBS News. Southwest Airlines zou op diverse warme bevoorradingslocaties, waaronder in Austin, Dallas, Houston, Las Vegas, Phoenix en Sacramento, maatregelen hebben getroffen.

Maatregelen getroffen

Op de vliegvelden die in gebieden met hoge temperaturen gevestigd zijn, worden in vrachtwagens minder blikjes vervoerd. Op die manier wordt de tijd dat de blikjes vervoerd worden beperkt. Tevens worden blikken die koolzuur bevatten in de vrachtwagens in koelingen geplaatst op luchthavens waar de temperaturen hoog liggen en worden de temperaturen in de trailers gemonitord. Daarnaast draagt Southwest Airlines haar cabin crew op geen blikjes te openen die merkbaar heet aanvoelen of zichtbaar vervormd zijn als gevolg van de warmte.

Geen bederfelijke goederen

Iets minder dan twee weken geleden berichtte Up in the Sky dat de cabin crew van Southwest Airlines op verschillende vluchten te maken kreeg met barstende blikken. Als gevolg daarvan raakten sommige cabineleden gewond. Het ging onder meer om snijwonden. Toentertijd werd reeds gespeculeerd dat de manier van de aanvoer van de catering de boosdoener zou zijn. De luchtvaartmaatschappij heeft in haar assortiment geen bederfelijke producten waardoor zij niet verplicht is cateringtrucks met airconditioning in te zetten voor de toevoer van drankjes en maaltijden naar de vliegtuigen.