Emirates A380 met schade vast in Parijs

Een Emirates A380 heeft op de luchthaven van Parijs schade opgelopen aan een van de motoren.

Het vliegtuig, registratie A6-EDO, landde zondagavond als vlucht EK71 op de Parijs-Charles de Gaulle. Bij het taxiën naar de gate kwam de binnenmotor aan de linkerzijde van de A380 in botsing met een passagiersbrug. Als gevolg van de schade moest de terugvlucht naar Dubai, EK72, worden geannuleerd. Het is vooralsnog niet duidelijk hoe het incident heeft kunnen plaatsvinden.