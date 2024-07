KLM 787 gestrand: ‘Omstandigheden onderzocht’

Een Boeing 787-9 Dreamliner van KLM is zondag beschadigd geraakt in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires na een korte vlucht vanuit Chili.

Het toestel, registratie PH-BHA, vloog als KL702 van de Chileense hoofdstad Santiago naar Buenos Aires. Na de korte vlucht zou het vliegtuig vanuit Argentinië vervolgens doorvliegen naar Amsterdam, maar zover kwam het niet. Bij een inspectie van de Dreamliner voor vertrek werd een beschadiging ontdekt, waarna de vlucht naar Schiphol werd geannuleerd. [Suceso] La JST investiga el incidente con la aeronave Boeing 787-9 matrícula PH-BHA ocurrido en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Buenos Aires a aprox. 15.37 h UTC. La investigación está a cargo de la Sede Central.— Junta de Seguridad en el Transporte (@JSTsucesos) July 21, 2024