Luchtmacht zet handtekening voor nieuwe vliegtuigen

De Koninklijke Luchtmacht bestelt definitief vijf nieuwe C-390-transportvliegtuigen bij het Braziliaanse Embraer. Maandag werd het contract voor de levering in het Verenigd Koninkrijk ondertekend tijdens de Farnborough Airshow.

De Embraers moeten over een paar jaar de vier verouderde C-130 Hercules-toestellen vervangen. Met de vijf vliegtuigen die ervoor in de plaats komen, vergroot Defensie haar luchttransportcapaciteit. Daar is volgens Defensie voor gekozen omdat de machines de afgelopen jaren steeds vaker nodig zijn gebleken vanwege ‘alle brandhaarden in de wereld’. Bovendien vergt de C-390 aanzienlijk minder onderhoud dan de Herculessen, zo is de verwachting. De Nederlandse luchtmacht werkt bij de aanschaf samen met de Oostenrijkse. De beide landen zijn van plan onderdelen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen bij het onderhoud. ‘De vandaag ondertekende overeenkomst voorziet naast de vliegtuigen ook in trainingen, reservedelen en ondersteunend materieel. Nederland is verder voornemens een simulator te kopen’, meldt Defensie.

Dat het oog op de C-390 is gevallen, is inmiddels geen verrassing meer. De keuze werd al ruim twee jaar geleden aangekondigd. Afgelopen jaar werd duidelijk dat de Oostenrijkse luchtmacht bovendien bij de bestelling zou aanhaken. Door samen met Oostenrijk te bestellen, kan fabrikant Embraer de toestellen leveren voor een lagere prijs. Verder zal de exploitatie van de vliegtuigen ook goedkoper zijn omdat Nederland en Oostenrijk onderdelen en ander materieel van plan zijn uit te wisselen. Wel worden de toestellen iets later geleverd dan verwacht omdat de onderhandelingen langer duurden dan gepland.

