Maatschappijen op Schiphol met hoge boetes bestraft  

De luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-Luchtvaart) heeft acht verschillende boetes opgelegd aan luchtvaartmaatschappijen. De airlines – British Airways, easyJet, TUI Airlines en Vueling Airlines – overtraden de regels rondom het slotgebruik op luchthaven Schiphol.

De overtredingen werden gemaakt in 2022 en verschillen per maatschappij. British Airways, die één boete ontving ter waarde van vijftig duizend euro, voerde een nachtvlucht uit terwijl ze beschikte over een dagslot. easyJet, de zwaarst getroffen maatschappij, ontving in totaal vier boetes met een totale hoogte van €930.000. De overtredingen zijn gemaakt door easyJet Europe, easyJet Switzerland en easyJet UK. Ze omvatten het nachtelijk vliegen ondanks een dagslot en het niet gebruiken en vervolgens niet teruggeven van een toegewezen slot. Één van de twee boetes voor TUI waren als gevolg van het ongeoorloofd vliegen in de nacht én het vliegen zonder gecoördineerde slot op de luchthaven Schiphol. De andere boete die TUI Airlines ontving, bedroeg het niet gebruiken en niet teruggeven van een toegewezen slot op de luchthaven van Eindhoven. TUI Airlines is in totaal zestig duizend euro kwijt. Als laatste, Vueling Airlines kreeg om de laatstgenoemde reden een boete van €25.000. De hoogte van de strafbedragen verschilt op basis van zowel de geluidscategorie waarin een vliegtuig valt als het gewicht van de overtreding.

Slotcoördinatie

In Nederland zijn heel drukke luchthavens – Schiphol, Eindhoven en Rotterdam/The Hague – aangewezen als volledig gecoördineerde luchthaven. Dit betekent dat luchtvaartmaatschappijen alleen binnen een toegewezen tijdsslot mogen landen of opstijgen. Daarbij komt ook dat vluchten met een toegewezen nachtslot, enkel voor 23:00 of na 07:00 mogen vertrekken of landen. Deze maatregel is in het leven geroepen om geluidsoverlast rondom de luchthaven te beperken. Tenzij er sprake is van overmacht, onvoorziene weersomstandigheden of technische mankementen mogen vluchten ’s nachts niet gebruik maken van de landingsbaan van de luchthavens. Of maatschappijen zich eraan houden wordt achteraf door de ILT-Luchtvaartautoriteit beoordeeld.