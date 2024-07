Nieuw leven voor lang op Schiphol gestrande Aeroflot A320

Twee jaar lang stonden ze aan de grond in Europa: de twee Airbus A320-toestellen van Aeroflot. Ze vertrokken dit voorjaar vanaf de luchthavens waar ze een grote kostenpost waren en nu is bekend gemaakt waar de machines hun carrière gaan vervolgen. Het Canadese Jetlines gaat de toestellen in haar vloot opnemen.

De voormalig Aeroflot A320-toestellen stonden enkele maanden in China en Tsjechië voor een grondige onderhoudsbeurt. Eerder werd al bekend gemaakt dat de toestellen door eigenaar CMB Financial Leasing weer gereed gemaakt werden voor gebruik en nu is dus bekend voor welke maatschappij ze in dienst gaan treden. De Canadese maatschappij Jetlines werkt sinds dit voorjaar samen met Corendon. De eerstgenoemde leent deze zomer twee toestellen uit aan de zon/zee/zand-maatschappij. In ruil daarvoor stuurt Corendon ’s winters een 737 MAX 9 de oceaan over.

De Aeroflot-Airbus A320’s werden op 27 februari 2022, kort na de Russische inval in Oekraïne, op luchthavens in Europa aan de ketting gelegd. De toestellen landden daar na een vlucht vanuit Moskou maar voordat ze weer konden vertrekken, sloot de Europese Unie het luchtruim voor Russische vliegtuigen. Zodoende kwamen de VP-BAC en de VP-BET respectievelijk op Schiphol en de luchthaven van München te staan. De A320’s vertrokken dit voorjaar vanaf de vliegvelden naar, respectievelijk, China en Tsjechië voor een grondige onderhoudsbeurt.

Canada Jetlines

Canada Jetlines, ook wel bekend als Jetlines, is een Canadese low-cost luchtvaartmaatschappij met het hoofdkantoor in Mississauga, Ontario. Ze biedt geplande en chartervluchten aan binnen Noord- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. De luchtvaartmaatschappij is relatief nieuw, met haar eerste vlucht in september 2022. Momenteel is de vloot nog relatief klein, met slechts 4 Airbus A320-vliegtuigen in het arsenaal. Er zijn echter wel plannen om te groeien naar 15 machines in 2025.