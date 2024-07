Populair Europees vakantievliegveld gehackt

Het vliegveld van Split, gelegen aan de Kroatische kust, is het slachtoffer geworden van een hackaanval. De aanval zorgt voor veel vluchtvertragingen.

Gisteravond crashte het computersysteem van de luchthaven. Aanvankelijk werd gedacht dat het om een technische storing zou gaan, maar al snel bleek een hackaanval de oorzaak van de problemen te zijn. Als gevolg werden vertrekkende vluchten vanuit Split geannuleerd en aankomende vluchten omgeleid naar Zadar of Dubrovnik. Volgens een medewerker zouden de hackers aangegeven hebben in het bezit te zijn van een heel aantal gegevens. Ze zouden daarop hebben willen onderhandelen over een prijs, maar daar zijn de luchthaven en betrokken overheidsinstanties niet op in gegaan, meldt het Kroatische Tportal.

Sommige passagiers hebben als gevolg van de hack de nacht op de grond in de terminal doorgebracht. Inmiddels is het vliegverkeer van en naar Split weer op gang gekomen, maar vrijwel alle vluchten vertrekken met – soms urenlange – vertraging. Passagiers worden handmatig ingecheckt, wat extra veel tijd kost. Ook ligt de website van de luchthaven er nog steeds uit. Het is vooralsnog onduidelijk wanneer de problematiek voorbij zal zijn. Voor de Kroatische luchthaven kan de timing van de aanval niet slechter. Het vliegveld, dat met name in de zomer zeer populair is onder vakantiegangers, verwacht deze maand ongeveer 700.000 bezoekers. Dat zijn er gemiddeld zo’n 22.500 per dag.