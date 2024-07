Unieke F-16’s tijdens Britse vliegshow

Tijdens de Royal International Air Tattoo (RIAT) van afgelopen weekend was een bijzondere verzameling F-16’s te bewonderen. Eén van de thema’s van de vliegshow op RAF Fairford dit jaar was ’50 jaar F-16′.

De ‘Viper Line’, zoals de rij met F-16’s door de organisatie was gedoopt, werd aangevoerd door een verrassing van de Koninklijke Luchtmacht en de Historische Vliegtuigen Volkel. F-16AM J-616 is niet meer vliegwaardig en werd eerder deze maand over de weg naar Fairford vervoerd. In het diepste geheim werd het toestel in elkaar gezet en vlak voor de show werd het onthuld.