Bestemming na jaar weer terug in KLM-netwerk

KLM gaat weer vliegen op Liberia. Naast de hoofdstad San José wordt Liberia de tweede bestemming in Costa Rica.

KLM zal komend winterseizoen weer vluchten uitvoeren naar Liberia in Costa Rica. Vorig jaar besloot de luchtvaartmaatschappij om af te zien van vluchten naar deze stad, maar nu keert de winterbestemming terug in het netwerk. Volgens KLM werd de stad vorig jaar niet aangevlogen vanwege de slechte staat van de enige start- en landingsbaan. ‘Onze toestellen zijn te zwaar’, verklaarde een woordvoerster destijds. Inmiddels heeft er onderhoud aan de baan plaatsgevonden.

Liberia

Liberia heeft als bijnaam la ciudad blanca, oftewel ‘de witte stad’. Deze naam heeft het te danken aan de witte steensoort die gebruikt werd bij de aanleg van de straten in de stad en de bebouwing uit de koloniale tijd. Het is een bestuurlijk centrum maar voor de Aeropuerto Daniel Oduber, de luchthaven van Liberia vormt de toegangspoort tot de bij toeristen populaire regio Guanacaste met trekpleisters als Tamarindo. KLM zal deze bestemming komende winter weer vier keer per week aandoen. Dit gebeurt altijd in combinatie met de hoofdstad San José. KLM zet een Boeing 787 in voor de lijndienst, die de route Schiphol – San José – Liberia – Schiphol zal vliegen. De eerste vlucht vertrekt op 27 oktober, en vervolgens wordt er tot eind maart elke zondag, maandag, woensdag en vrijdag gevlogen.