Boeing krijgt goed nieuws uit China

Na een vertraging van ruim twee maanden krijgt Boeing groen licht om weer haar 737 MAX-toestellen te leveren aan Chinese maatschappijen.

Het goede nieuws voor de vliegtuigbouwer komt na een – niet de eerste – leveringspauze die het bedrijf op 22 mei werd opgelegd door de Chinese luchtvaartautoriteit. Gedurende twee maanden werd onderzoek gedaan naar de batterijen die gebruikt worden in de cockpitvoicerecorders. Op 9 juli leverde Boeing wel al twee 777F’s aan Air China, maar pas nu mogen ook de narrowbody-toestellen weer naar China.

De vertraging was niet de eerste keer dat Boeing haar toestellen niet mocht leveren aan Chinese maatschappijen. China schortte al eerder de leveringen van de vliegtuigen op, toen in 2019 de 737 MAX-toestellen wereldwijd aan de grond werden gezet. Bovendien was het land een van de laatste landen ter wereld die het toestel weer goedkeurden voor commerciële vluchten. Door de problemen met de 737 MAX en de spanningen in de relatie met de VS verloor Boeing veel (potentieel) marktaandeel in China. In 2022 wist Airbus megabestellingen van meerdere Chinese maatschappijen binnen te halen, terwijl Boeing met lege handen achterbleef.