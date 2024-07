CRJ crasht direct na opstijgen | Video

Bij de crash van een CRJ-200 van Saurya Airlines in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal, zijn achttien mensen om het leven gekomen. De piloot zou de enige overlevende zijn.

Op beelden die op sociale media verschenen, is te zien hoe de CRJ direct na het opstijgen in de problemen komt. Na een scherpe, dalende bocht crasht het vliegtuig en vat het vlam. De plek waar het toestel terechtkwam is bezaaid met brokstukken. Volgens lokale media zou de piloot als enige het ongeluk hebben overleefd en is hij zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.