Russische airline moet grootste deel vloot aan de grond houden

Na de crash van een Sukhoi Superjet 100 van de Russische maatschappij Gazpromavia staan haar negen exemplaren van het type voorlopig aan de grond.

Sinds de crash van de Superjet eerder deze maand, ligt de locatie waar de maatschappij haar vliegtuigen onderhoudt onder de loep. Het onderhoud aan de Superjets wordt daar, in een bijgebouw van het vliegtuigbouwer UAC, sinds begin dit jaar uitgevoerd. Tijdens inspecties zou de Russische luchtvaartautoriteit verbazingwekkende ontdekkingen hebben gedaan. Zo zouden er systematische schendingen van de onderhoudsvoorschriften voor de Superjets zijn vastgesteld, meldt Aviatorshina. Ook zouden vliegtuigen ondanks ernstige gebreken vrijgegeven worden. Als gevolg staan de negen Superjet 100’s op last van de luchtvaartautoriteit voorlopig aan de grond. Naast de Superjets heeft Gazpromavia nog twee Boeing 737-700’s en een Boeing 737 BBJ in haar vloot.

De crash vond plaats op 12 juli, toen het toestel, registratie RA-89049, zonder passagiers een vlucht maakte vanuit Lukovitsy Airfield naar Moskou Vnukovo International Airport. De Sukhoi Superjet, die in 2014 gebouwd is, had de laatste reparaties achter de rug en voerde vervolgens een testvlucht uit om er zeker van te zijn dat alle systemen naar behoren functioneerden. Aan boord van de machine zaten drie ervaren piloten die aangesloten waren bij de Sukhoi Civil Aircraft Company. Inmiddels is iets meer duidelijk over wat er aan de crash voorafging. Een paar minuten na takeoff begon het vliegtuig opeens te dalen. Daarop nam de bemanning de besturing van het vliegtuig over van de automatische piloot, maar niet lang daarna belandde het opnieuw in een duikvlucht, waar de crew niet uit wist te komen.