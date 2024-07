Lockheed in de lift door F-35’s

Het Amerikaanse Lockheed Martin heeft zijn jaarlijkse verkoopdoelstelling verhoogd na de onverwachte hervatting van de levering van F-35’s.

Lockheed Martin, het grote defensieconcern achter onder meer de F-35, stelt de verkoopcijfers voor 2024 bij. Het denkt nu een omzet te gaan halen tussen €59,92 miljard en €60,77 miljard, in plaats van de eerder voorspelde €58,23 miljard tot €59,50 miljard. De aandelen van het in Bethesda, Maryland gevestigde bedrijf stegen gisteren met 3,2 procent.

De VS heeft de afname van F-35’s hervat na een maandenlange pauze vanwege vertragingen bij de software-upgrade. Lockheed heeft de jets geüpgraded onder het Technology Refresh 3, of TR-3 programma, dat de F-35 onder andere voorziet van betere displays en processoren. TR-3 omvat zowel hardware- als softwareverbeteringen en wordt gezien als een pijler van een bredere upgrade van het stealth-vliegtuig, bekend als Block 4.

Lockheed en geopolitiek

Lockheed leunt zwaar op de Amerikaanse overheid en spint garen bij de geopolitieke instabiliteit in de wereld. Drie maanden geleden keurde het Congres €80,75 miljard aan extra financiering goed als hulp aan Oekraïne en Israël, wat bijdroeg aan de winststijging van Lockheed. Gevechten in Oekraïne en Israël hebben grote hoeveelheden munitie verbruikt, waaronder door Lockheed gemaakte Patriot-luchtafweeronderscheppers, die worden gebruikt om inkomende vijandige raketten neer te schieten.

F-35

De F-35 van Lockheed is het grootste defensieprogramma ter wereld en draagt ongeveer 30 procent bij aan de omzet van het bedrijf. ‘De F-35 blijft een topprioriteit en we hebben onlangs het eerste TR-3-geconfigureerde vliegtuig aan de klant geleverd. We verwachten in 2024 tussen de 75 en 110 F-35’s te leveren’, zei CEO Jim Taiclet. De verbeteringen onder het TR-3 programma ‘zijn cruciale stappen om ervoor te zorgen dat de F-35 het meest geavanceerde gevechtsvliegtuig ter wereld blijft en de belangrijkste luchtvoertuigschakel in de gezamenlijke architectuur van het Amerikaanse ministerie van Defensie’, zei Taiclet.