Qatar Airways laat business class voor Boeing 777X zien

Qatar Airways onthulde deze week tijdens de Farnborough Airshow haar nieuwe business class: ‘QSuite Next Gen’. Het nieuwe product komt zo’n zeven jaar na de introductie van de eerste, inmiddels veelbekroonde QSuite.

De vorig jaar aangetreden Qatar Airways-CEO Badr Mohammed Al-Meer onthulde de nieuwe suite persoonlijk en benadrukte daarbij de innovaties en verbeteringen die zijn aangebracht. In de eerste plaats introduceert de airline volledig aanpasbare ‘Quad Suites’. Daarmee is het nu mogelijk op grote hoogte aan het raam samen te dineren. Ook hebben reizigers binnenkort de beschikking over een nieuw in-flight entertainment-systeem en nog meer privacy door digitaal te bedienen scheidingswanden. De nieuwe business class is vanaf 2025 te ervaren aan boord van de Boeing 777-9’s van de maatschappij, mits Boeing dat type voor die tijd gecertificeerd krijgt. Overigens plaatste de golfmaatschappij gisteren een bestelling voor twintig extra 777X-toestellen.

Beste business class ter wereld?