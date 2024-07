Embraer komt met aanpassingen voor verschillende toestellen

Op de vliegshow in Farnborough introduceerde de Braziliaanse vliegtuigbouwer verbeteringen voor huidige en toekomstige modellen. Onder andere de E175 en de E2-jets gaan er volgens Embraer op vooruit.

Het is Embraer vooralsnog niet gelukt om een order op te strijken in Farnborough. De fabrikant hoopt daar verbetering in te brengen door met upgrades te komen voor verschillende toestellen. Zo tilt wordt de E1-jets naar een hoger niveau getild door ze dichter bij de E2-familie te brengen. Het kleinste model, de E175, krijgt onder andere veel grotere bagagevakken, mood lightning, Recaro-stoelen en een satellietverbinding met meerdere bands.

Ook de Embraer E195 E2 gaat erop vooruit. De Braziliaanse vliegtuigbouwer heeft het toestel met 2.5 procent zuiniger weten te maken. Alhoewel dit vooral een marketingtechnisch trucje is. Het toestel is niet per sé zuiniger geworden, wel heeft men in São Paulo het model aanvankelijk extra marge gegeven. ‘De betere verbruikspercentages die luchtvaartmaatschappijen in de praktijk hebben ervaren, zijn nu bevestigd.’ Echter, de machine heeft tevens verbeterde luchttoevoer-beheer-systemen gekregen. Bovendien krijgt het toestel een grotere actieradius. Die neemt namelijk toe van 4815 naar 5556 kilometer. ‘Het nieuwe maximale startgewicht van 62.500 kilogram is onlangs gecertificeerd, wat in combinatie met het lagere brandstofverbruik de actieradius kan verbeteren’, legt de vliegtuigbouwer uit.

De E2-jets krijgen daarnaast ook een nieuw, automatisch startsysteem: “E2 Enhanced Take Off System”. Het zorgt onder andere voor een nauwkeurigere en efficiëntere route, ontlast de bemanning en verkort de benodigde baanlengte. ‘Dat betekent meer laadvermogen en bereik op veeleisende luchthavens zoals London City, Florence en Santos Dumont,’ aldus Embraer.