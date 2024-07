Grote tegenvaller voor Air France-KLM

De Olympische Spelen berokkenen het Frans-Nederlandse concern meer schade dan voorzien. Air France-KLM verwacht deze zomer namelijk 200 miljoen euro mis te lopen als gevolg van het sportevenement in de Franse hoofdstad.

Onlangs kwam de maatschappij met de halfjaarcijfers. Daaruit bleek dat de eerder verwachte domper van 160 à 180 miljoen met nog eens tientallen miljoenen naar boven was bijgesteld. De teleurstellende resultaten hebben te maken met toeristen die de stad vermijden. Bovendien lijken Fransen hun vakantie uit te stellen uit angst voor taferelen op de luchthavens rondom Parijs.

Volgens Air France-KLM zullen de reizigers na de Spelen als vanouds weer terugkeren. Het aantal boekingen dat nu al uitstaat voor het vierde kwartaal komt overeen met die in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de Franse tak wordt dan ook hard geraakt door het evenement.

Structurele veranderingen

Het is overigens niet de enige tegenvaller voor Air France-KLM. Volgens het rapport heeft het concern ook te maken met stijgende brandstofkosten, leveringsproblemen en diverse verstoringen in het vliegverkeer. Zij is echter niet de enige die daarmee te maken heeft, airlines als Lufthansa en Ryanair berichtten eerder ook al te kampen met dezelfde problemen. Vooral bij de Nederlandse tak ligt deze kwestie ten grondslag aan de tegenvallende prestatie. Volgens KLM zijn die dan ook alleen op te lossen als er structureel iets verandert.

‘Onze resultaten behaalden de verwachtingen niet wegens aanzienlijk hogere kosten. De operatie was weliswaar stabieler maar we konden de capaciteit niet volledig benutten. Bovendien kon de vloot niet volop in gebruik genomen worden. We hebben onvoldoende piloten en technisch personeel, en we kijken tegen lange levertijden van reserveonderdelen aan. In de komende periode zullen we de focus leggen op kostenbesparing en onze financiële prestaties verbeteren. We komen binnenkort met extra maatregelen voor het hele bedrijf. Dit is een moeilijk bericht maar essentieel voor KLM’s toekomst’, aldus KLM-CEO Marjan Rintel.