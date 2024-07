Italiaanse straaljager gecrasht in Australië

Een Eurofighter Typhoon van de Italiaanse luchtmacht is woensdag neergestort in het noorden van Australië. De Australische luchtmacht maakte dit bekend in een persbericht.

Het toestel maakte deel uit van een Italiaans contingent, dat op dit moment in Australië is voor de oefening Pitch Black. Een Eurofighter Typhoon kwam in de problemen tijdens een oefenvlucht vanaf Darwin. De vlieger heeft het toestel met zijn schietstoel kunnen verlaten. Hij is voor controles naar het ziekenhuis in Darwin overgebracht. Over de oorzaak van het incident is niets bekend gemaakt.

De commandant van de oefening, Air Commodore Peter Robinson, bevestigde dat de piloot ongedeerd, veilig en in goede gezondheid was. ‘Ons defensiepersoneel heeft snel en efficiënt op deze situatie gereageerd en heeft geholpen de piloot te bergen.’ De Italiaanse luchtmacht neemt deel aan Pitch Black met onder meer vier EF-2000 Typhoons en zes F-35’s. De Italiaanse marine heeft het vliegdekschip Cavour afgevaardigd, met een aantal F-35’s en AV-8B Harriers aan boord.

Pitch Black is de grootste internationale luchtmachtoefening op Australisch grondgebied. Aan de oefening, die om het jaar wordt georganiseerd, nemen meer dan 100 gevechtsvliegtuigen deel. Dit jaar zijn er onder meer militaire toestellen uit Australië, Filipijnen, Indonesië, Japan, Maleisië, Singapore, Zuid-Korea, Duitsland, Frankrijk en Spanje aanwezig op de vliegbases van Darwin en Tindal (Nothern Territory).