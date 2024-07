KLM kondigt grootse plannen aan voor 2026

2026 moet het jaar worden van een nieuwe stap richting de toekomst. KLM wil dan, in samenwerking met de Amerikaans-Britse waterstof-vliegtuigontwikkelaar ZeroAvia, een demonstratievlucht gaan uitvoeren met een Co2-vrije motor.

ZeroAvia is druk bezig met de ontwikkeling van de ZA2000-motor. Deze waterstof-elektrische motor gebruikt waterstof in brandstofcellen waarmee elektriciteit kan worden opgewekt, vervolgens dient de opgewekte elektriciteit als aandrijver van de motoren. De vluchten zullen niet volledig emissievrij zijn aangezien er vooralsnog hele kleine beetjes waterdamp vrijkomen. Wel is het een vermindering van negentig procent ten opzichte van op kerosine gedreven vluchten. Het is de bedoeling dat de machine kleinere propellervliegtuigen als de ATR 72 of De Havilland Canada Q400 gaat ondersteunen.

ZeroAvia heeft reeds verschillende testvluchten uitgevoerd met de motor onder de vleugels van een Dornier 228-toestel. Deze zijn succesvol verlopen en daarom zetten de partners hun zinnen op 2026. Voor de eerste demonstratievlucht wordt er nog gezocht naar een tweetal vliegvelden waarin de motor perfect uit de verf kan komen. Bovendien zullen de gerelateerde werkgroepen onmiddellijk aan de slag gaan met zowel de wettelijke vliegvergunningen als het waarborgen van de levering van vloeibare waterstofbrandstof en het gereedmaken van de ondersteunende infrastructuur. De ZeroAvia-motor zou namelijk perfect kunnen dienen voor feedervluchten.

‘KLM wil koploper zijn in de beweging naar een duurzamere luchtvaart. Daarom steunen en stimuleren we actief innovatie om verandering in de industrie teweeg te brengen. KLM draagt tegelijkertijd bij aan meerdere technologieën en innovaties voor een toekomst met emissievrije (KLM gebruikt zelf de bewoording emissievrij, red.) vluchten. Samen met onze partners in de branche, zoals ZeroAvia, doen we onderzoek naar vluchten op elektriciteit, waterstof en hybride brandstoffen en verdiepen ons in mogelijkheden deze ontwikkelingen te versnellen’, aldus KLM Cityhopper-topman Maarten Koopmans.