Levensgevaarlijke acties leggen luchthaven Frankfurt plat

Een groep klimaatactivisten heeft donderdagochtend de luchthaven van Frankfurt betreden. Hun acties zorgden ervoor dat meer dan 140 vluchten moesten worden geannuleerd en andere grote vertraging opliepen.

Rond vijf uur ’s ochtends betrad een groep klimaatactivisten van Letzte Generation de luchthaven op illegale wijze. Via een gat dat zij in het hek hadden geknipt wisten zij uiteindelijk te landen rondom de baan die ook door vliegtuigen gebruikt wordt. Op de borden, die zij bij zich hadden, staat “Olie doodt“. Het zorgde ervoor dat de operaties tijdelijk stilgelegd moesten worden. Pas rond 07:50 konden alle start- en landingsbanen in Frankfurt weer worden vrijgegeven. Volgens de politie zijn er in totaal acht deelnemers gearresteerd. ✈️ Heute: Flughafen Frankfurt.



Die weitere Förderung und Verbrennung von Öl, Gas und Kohle ist eine Bedrohung unserer Existenz.



Wir haben uns international zusammengeschlossen:



Raus aus den Fossilen bis 2030! #FossilFuelTreaty @_oilkills https://t.co/kZd68Hc4Nx pic.twitter.com/920CBlB22k— Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 25, 2024

De gevolgen die de gevaarlijke actie van de klimaatactivisten bij zich dragen zijn aanzienlijk. Niet alleen zijn er van de 1400 geplande vluchten op donderdag, om 09:00 al 140 geannuleerd. Ook hebben veel vluchten te maken met grote vertragingen of missende passagiers als gevolg van de wetsovertreding. Aanvankelijk riep de luchthaven op om niet naar het vliegveld te komen wegens de onzekerheden. Inmiddels vraagt men om de status van de vlucht te controleren alvorens zich in de richting van Frankfurt Airport te begeven.

Strafrechtelijke klacht

Een dag eerder betrad een andere groep klimaatactivisten de luchthaven van Keulen-Bonn. Ook daar wisten zij het vliegverkeer gedurende drie uur lam te leggen. Een woordvoerder van de politie zei dat er een strafrechtelijke klacht was ingediend wegens een schending van de wet op samenkomst, gevaarlijke inmenging in het luchtverkeer en inbraak.