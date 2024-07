Einde van een tijdperk bij Southwest

Southwest heeft een historisch besluit genomen. De Amerikaanse budgetmaatschappij doet de vrije stoelkeuze in de ban, passagiers krijgen nu voorafgaand aan de vlucht een stoel toegewezen.

Toen Southwest in de jaren ’70 tractie begon te krijgen, stond de maatschappij bekend om de lage prijzen en de goede service. Één van de bijkomende voordelen bij de budgetvlieger was de vrije stoelkeuze zodra de passagier in het vliegtuig stapte. Maar tijden veranderen en volgens onderzoek blijken de ‘voorkeuren van consumenten’ tegenwoordig anders te zijn. Passagiers hebben hedendaags meer baat bij een vooraf aangewezen plekje in het vliegtuig. Met deze maatregel treedt de budgetmaatschappij in het spoor van vrijwel alle andere airlines.

Aan deze beslissing ligt ook nog een andere reden ten grondslag. Southwest heeft namelijk al langere tijd te kampen met financiële moeilijkheden op de Amerikaanse markt waar legacy airlines als Delta en United aan het opbloeien zijn. Bij de presentatie van de tweede kwartaalcijfers toonde de airline een omzet van slechts $367 miljoen, 46 procent minder dan een jaar eerder. Deze financiële problemen leiden ertoe dat Southwest meer maatregelen aankondigt.

Door het schrappen van de vrije stoelkeuze genereert Southwest extra omzet als gevolg van passagiers die een plaatsje willen reserveren. Bovendien wil de budgetmaatschappij stoelen met extra beenruimte gaan toevoegen en introduceert ze red-eye vluchten. CEO Bob Jordan gaf aan dat deze maatregelen ‘nieuwe inkomstenbronnen ontgrendelen’. De datum waarop Southwest de nieuwe maatregelingen laat ingaan, wordt in het najaar bekendgemaakt.