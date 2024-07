Goed nieuws voor luchthaven Antwerpen

De Vlaamse minister van Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie, Zuhal Demir (N-VA), heeft de luchthaven van Antwerpen een nieuwe vergunning gegeven. Daarmee is de nabije toekomst van het vliegveld verzekerd. Tegenstanders zijn kwaad.

Lang was het onzeker of de verlieslijdende luchthaven kon voortbestaan. Uit een sociale kosten-batenanalyse blijkt dat er voor elke binnenkomende euro, drie euro aan overheidssteun nodig is. De nieuwe vergunning zorgt ervoor dat het vliegveld in ieder geval voorlopig in leven blijft, weliswaar in ruil voor enkele concessies. Tot juni 2025 mag Antwerpen Airport vliegtuigen laten vertrekken vanaf 06:30 en is zij verplicht daarmee te stoppen om 23:00. Vanaf medio ’25 opent Antwerpen Int. Airport de deuren pas om 07:00. De sluitingstijd blijft wel hetzelfde. Tot 00:30 mogen alleen medische of vertraagde vluchten de landingsbaan benutten met een maximum van dertig gevallen per jaar.

De andere maatregelen bevatten, onder andere een limiet op het aantal vliegbewegingen. Het maximum stelde de minister op 4.745 lijn-, 18.762 zaken-, 16.000 trainings- en 7.112 andere vluchten per jaar. Ook komt er op de zaterdagmiddag en -avond een verbod op trainingsvluchten. Bovendien stelt de minister een geluidsmuur in bij een basisschool in de buurt. Het voortbestaan van het vliegveld is goed nieuws voor de omgeving vindt de werkgeversorganisatie VOKA. Zij noemt het een ‘opsteker voor de regio’. Tevens zullen Brabanders en Zeeuwen blij zijn met het nieuws. Veel van hen maken gebruik van de nabijgelegen airport. Onder andere TUI biedt vanaf Antwerpen veertien bestemmingen in Mediterraans Europa aan.

Boze tegenstanders

Zoals er tegen Nederlandse luchthavens oppositie gevoerd wordt, kampen ze in Antwerpen met dezelfde druk. In aanloop van het besluit werd er onder meer via ruim zesduizend handtekeningen hard gestreden. Onder de bezwaren: geluidsoverlast, lucht- en bodemvervuiling en, mobiliteitsproblemen. Actiegroep Doe Deurne Dicht heeft gereageerd op het besluit door te zeggen in hoger beroep te zullen gaan.