Grote partner voor Nederlandse vliegtuigbouwer

De Delftse startup Maeve Aerospace heeft een grote nieuwe partner aan zich gebonden. Pratt & Whitney Canada gaat samenwerken met Maeve rond de motoren van de elektrische M-80.

Maeve Aerospace heeft aangekondigd samen te gaan werken met Pratt & Whitney Canada aan het ontwerp van zijn M80 hybride-elektrische 80-zits toestel. ‘De prestatie en efficiëntie van de Maeve M80 zal baanbrekend zijn voor de regionale luchtvaartmarkt, door geavanceerde aerodynamica te combineren met krachtige voortstuwingstechnologie’, zei Martin Nuesseler, Chief Technology Officer van Maeve. ‘Samenwerken met Pratt & Whitney Canada in deze fase van het programma stelt ons in staat het ontwerp van het vliegtuig en het hybride-elektrische voortstuwingssysteem te optimaliseren, en het volledige potentieel van deze veelbelovende nieuwe technologie te benutten.’

Ook Pratt & Whitney is enthousiast. ‘Het bereiken van de ambitieuze doelen van emissiereductie en het duurzamer maken van de luchtvaart hangt af van gezamenlijke inspanningen om technologische innovatie te versnellen’, aldus Anthony Rossi, vice-president sales en marketing van Pratt & Whitney Canada. ‘In deze geest zullen we samenwerken met Maeve’.

Maeve M-80

Met de M80 streeft Maeve ernaar de prestaties van een straalvliegtuig met de kostenefficiëntie van een turboprop te bieden. Met een range van maximaal 1200 NM, beoogt de M80 het brandstofverbruik en de uitstoot met zo’n 40% te verminderen ten opzichte van standaard regionale jets. Dit terwijl het vliegt op vergelijkbare snelheden en hoogtes. De M-80 is niet het eerste ontwerp van de in Delft gevestigde fabrikant. In april 2023 werd het ontwerp van de Maeve 01 onthuld. Dit was een update van de Echelon 01 die januari 2022 werd getoond. Dat ontwerp zou plaats bieden aan 44 passagiers en zou het eerste volledig elektrische vliegtuig worden dat kan concurreren met bestaande passagiersvliegtuigen. Sinds de introductie van de M80 is de Maeve 01 echter alweer verleden tijd.