Klein Aziatisch land wil A380 verwelkomen

Het land heeft een oppervlakte van ruim 38.000 KM2 maar een inwonersaantal van slechts achthonderdduizend. Toch wil het inwonerarme Bhutan de A380 gaan verwelkomen.

Bhutan is een koninkrijk middenin van het Himalaya gebergte. Het is in verschillende opzichten dan ook een bijzonder land. Zo is het gebied, dat ongeveer zo groot is als Nederland, de enige plek ter wereld waar er meer Co2 uit de atmosfeer wordt opgenomen dan dat men er uitstoot. Daarnaast meet het land welvaart op basis van geluk in plaats van economische prestaties. Daarbij staan kernwaarden als geestelijk welzijn, gezondheid en onderwijs centraal. In het kader van die kernwaarden bouwt het koninkrijk een nieuwe hoofdstad. Deze komt in het zuiden van het land, tegen de Indiase grens aan te liggen. Bij de “Gelephy Mindfulness City” hoort natuurlijk ook een nieuwe, internationale luchthaven.

De nieuwe stad zal 2,5 procent van het landoppervlak in bezit nemen waardoor de luchthaven uiteraard in verhouding moet staan. In december vorig jaar werd daarom de eerste steen gelegd en grote stukken bos werden al voor de aanvang van het project verwijderd. In totaal moet de landingsbaan 3000 meter lang worden waarna ze die later willen verlengen naar 3500 of zelfs 4000 meter. Op die manier hoopt het koninkrijk de A380 uit te nodigen.

Wel kijkt het project tegen enkele hellingen aan, letterlijk. De huidige piste van 1500 meter valt binnen de internationale hellingsstandaard van één procent. Uitbreiding leidt ertoe dat de het hellingspercentage zal stijgen naar 2.3 procent waarmee de baan buiten de internationale standaarden valt. Het bergachtige landschap is niet het enige probleem waarmee Bhutan kampt. Er zijn ook twee rivieren die overbrugd moeten worden. Hoe het land dat wil doen, is nog onbekend.

De precieze datum van voltooiing staat nog niet vast. Het hele project is ontwikkeld door de Deense duurzaamheidsarchitect Bjarke Ingels.