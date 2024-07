Oplossing P&W-motoren KLM Embraers langzaam dichterbij

Portugal wordt de nieuwe schakel in het GTF-netwerk van Pratt en Whitney. De nieuwe onderhoudslocatie verzorgt verbeterde onderhoud, reparatie en revisie (MRO) van de motoren.

Dat maakte Embraer donderdag op de vliegshow in Farnborough bekend. De gedecideerde Pratt & Whitney-werkplaats komt op het terrein van Embraer’s OGMA te staan. Hier worden al meer dan honderd jaar MRO-diensten voor de luchtvaartsector uitgevoerd. Embraer voorziet aanvankelijk vooral Europese luchtvaartmaatschappijen te kunnen helpen maar hoopt later ook internationaal uit te breiden. Tevens verwacht de Braziliaanse vliegtuigbouwer er zeshonderd miljoen euro extra omzet mee te generen, zodra de locatie in 2026 volledig operationeel is.

De keuze komt in een tijd van groeiende vraag naar vliegtuigonderhoud. Luchtvaartmaatschappijen én fabrikanten worstelen met zowel frequentere motorreparaties als gaten in de toeleveringsketen in de nasleep van de coronaperiode. ‘De vraag is groot. Alle werkplaatsen in de wereld zitten vol’, aldus Carlos Naufel, hoofd Services en Support bij Embraer tegenover Reuters. Aanvankelijk zal OGMA alleen service bieden voor de PW1100G-JM, die onder de vleugels van de A320-familie gevestigd zit. Voor Embraer’s E2-generatie is er pas in 2026 ruimte.

KLM Cityhopper

Pratt & Whitney is in een moeilijke fase beland. Vooral de motoren in de PW1000G-serie, die verkrijgbaar zijn voor de A320/A321 neo, A220 en de E-190/195 E2, kennen meerdere technische problemen. Deze zijn voornamelijk gerelateerd aan een zeldzaam mankement in het poedermetaal dat gebruikt wordt voor de Geared Turbofan (GTF) technologie. Ook KLM Cityhopper ervaart ongemak als gevolg van deze problemen. Zo heeft de maatschappij onlangs nog twee E2-jets op de luchthaven van Twente moeten parkeren. Door enkele vliegtuigen te stallen zijn er in elk geval voldoende (reserve)onderdelen beschikbaar om de actieve vloot operationeel te houden. Aanvankelijk werd namelijk nog gedacht dat het repareren van een motor zestig dagen zou duren. Die verwachting werd later bijgesteld naar driehonderd.