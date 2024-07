Saoedi’s op shopping spree bij Airbus

Succes voor Airbus op de Farnborough Air Show. De Saoedische budgetmaatschappij Flynas wil zowel korte- als langeafstandsvliegtuigen kopen.

De Saoedische low-cost Flynas zorgt voor een nieuw succes voor Airbus tijdens de Farnborough Air Show nabij Londen. De Saoedies hebben een intentieverklaring getekend voor de bestelling van 75 Airbus A320neo’s en 15 Airbus A330neo’s. Hiermee wil de luchtvaartmaatschappij verder doorgroeien. Tijdens deze Farnborough verkocht Airbus ook al vliegtuigen aan Vietjet, Japan Airlines en Virgin Atlantic.

Flynas

Flynas werd opgericht in 2007 en heette oorspronkelijk Nas Air. Het was de eerste lagekostenmaatschappij in het koninkrijk. De thuisbasis is King Khalid International Airport in Riyad. Anders dan bijvoorbeeld easyJet of Ryanair is de maatschappij niet een pure budgetmaatschappij maar werkt met een hybride model waarbij er ook businessclass-plaatsen worden aangeboden. Zelf noemt Flynas dit een ‘low-cost carrier with added value’. Hoofdaandeelhouder in Flynas is de National Airline Services Holding. De maatschappij vliegt op bestemmingen in het binnenland en in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Azië en Europa (Turkije en het Verenigd Koninkrijk).De vloot van Flynas bestaat uit 64 vliegtuigen die allemaal afkomstig zijn van Airbus. De maatschappij vliegt met 47 A320neo’s, 13 A320ceo’s en vier A330’s. Met deze bestelling wil Flynas vooral het bereik en de capaciteit vergroten, aldus de luchtvaartmaatschappij in een verklaring.