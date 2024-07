Frankrijk sluit groot deel van luchtruim

Speciaal voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen waren veel vluchten genoodzaakt om te vliegen. Rond Parijs was het luchtruim namelijk urenlang gesloten.

Vanaf drie uur ‘s middags werden een aantal maatregelen ingesteld wegens de openingsceremonie van het evenement. De Fransen legden ook uitgebreide beperkingen op aan het vliegverkeer rond Parijs. Een gebied, dat ongeveer net zo groot was als België, werd voor alle vluchten gesloten. De sluiting duurde ruim vijf uur. Op vluchtdata van ADSBexchange en FlightRadar24 was te zien dat er alleen een AWACS-vliegtuig, twee A330 MRTT’s en enkele nieuws- en politiehelikopters rondvlogen. De Franse luchtmacht kreeg onder andere de taak om drones die boven de hoofdstad vliegen te detecteren en ze eventueel neer te schieten als dat nodig is.

De Franse burgerluchtvaartautoriteit zei voorafgaand aan de sluiting dat het tijdelijke verboden gebied ‘is ingesteld om de veiligheid van de openingsceremonie van de Olympische Spelen te waarborgen’. Door de sluiting moesten veel vliegtuigen omvliegen. Ook werden er op luchthavens die in de no-flyzone liggen vluchten geannuleerd. In totaal betrof het ruim 2200 vluchten. Air France, Ryanair en easyJet moesten de meeste vluchten schrappen.

Vuelta

Twee jaar geleden werd in Nederland ook een klein deel van het luchtruim gesloten voor een sportevenement. Op 19, 20 en 21 augustus van at jaar kwam de ronde van Spanje, de zogenaamde Vuelta d’Espagna, naar Nederland. Tijdens de Vuelta was het luchtruim boven het parcours niet toegankelijk voor civiele luchtvaartuigen, zoals drones, luchtballonnen, kabelvliegers en parachutespringers. Alleen vliegtuigen en helikopters van de Vuelta kregen toestemming om in specifieke delen van het luchtruim boven het parcours te vliegen.