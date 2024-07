Helikopter beschadigt hangaar | Video

Een Mil Mi-17 van de Mexicaanse National Guard richtte onlangs forse schade aan aan een hangaar op Ponciano Arriaga International Airport in Mexico.

Het incident werd door meerdere omstanders gefilmd. De beelden tonen niet in welke fase van de vlucht de helikopter zich bevond, maar naar verluidt was het toestel net aangekomen op de luchthaven en taxiede het op het platform. Op twee video’s is te zien hoe de rotorbladen van de helikopter de hoek van een hangaar beschadigen. Al snel schakelde de crew de motoren uit. Nadat er opnieuw een groot gat in het gebouw wordt geslagen komen de bladen, die onbeschadigd lijken, tot stilstand. Het is niet duidelijk hoe groot de schade aan de Mi-17 en de hangaar precies is. A National Guard Mil Mi-17 helicopter damaged a hangar when its rotors hit the corner structure at Ponciano Arriaga International Airport (SLP), Mexico.



Though the flight phase could not be confirmed, it destroyed the part of the structure at the corner of the hangar, making a…

Rotorbladen van helikopters zorgen vaker voor schade op luchthavens of op andere locaties. In 2020 raakte een AH-46 van de Koninklijke Luchtmacht een boomtop tijdens een oefening in Duitsland. De crew kon een veilige landing maken op een vliegbasis. Drie jaar eerder vloog een andere Nederlandse Apache tegen een hoogspanningskabel in Nederland. Door de botsing zaten meer dan 24.000 huishoudens in de regio Tiel/Culemborg/Geldermalsen zonder stroom. De crew maakte een voorzorgslanding in een weiland bij het dorp Zoelmond. Op één maand na was het toen precies tien jaar geleden dat een Apache in de Bommelerwaard tegen een hoogspanningsmast vloog. In december 2007 zaten vijftigduizend huishoudens dagenlang zonder stroom. De storing veroorzaakte ‘een miljoenenschade’.