Air France en KLM blikken terug op samenwerking

Twintig jaar geleden sloegen KLM en Air France de handen ineen. Anne Rigail, CEO van Air France en Marjan Rintel, topvrouw van KLM, blikten terug op de afgelopen jaren.

Volgens beide CEO’s heeft de samenwerking de maatschappijen versterkt. Zo waardeert Rigail KLM’s ‘snelheid bij besluitvorming’, terwijl Rintel de Franse aandacht voor detail prijst. In 2004 luidden KLM-topman Leo van Wijk en zijn Franse collega Jean-Cyril Spinetta de fusie in. Critici zagen het als een reddingsboei voor KLM, dat het niet was gelukt andere partners te vinden. De organisaties verschilden sterk: KLM was platter en directer, terwijl Air France hiërarchischer was.

De cultuurbotsingen waren vaak onderwerp van discussie. De invloed van de Franse maatschappij op KLM zorgde soms voor spanningen, zoals in 2015 toen Air France financiële hulp zocht bij de Nederlanders. Toch leidde de samenwerking uiteindelijk tot een beter begrip en integratie op de werkvloer. Onder Benjamin Smith, CEO van de Air France-KLM group sinds 2018, werden niet alleen meer onderdelen gecentraliseerd, ook werd de Franse maatschappij gestabiliseerd.

Hoewel totale integratie onwaarschijnlijk is, worden optimalisaties nagestreefd om de bureaucratie zoveel mogelijk te verminderen. Rigail en Rintel benadrukten dat de samenwerking sterker is geworden en dat er geen grote conflicten meer zijn. Samenwerking blijft de sleutel tot succes, waarbij de focus ligt op de toekomst en gezamenlijke groei.