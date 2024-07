Airbus A320 blokkeert landingsbaan urenlang

Een Airbus A320 van Lufthansa stond vrijdag enkele uren stil op een van de twee landingsbanen van München Airport.

Het toestel was vlak voor de blokkade op baan 26 rechts gearriveerd uit Marseille als vlucht LH2263. Tijdens het uitrollen deed zich een technisch probleem voor. Het neuswiel draaide bij lage snelheid volledig naar rechts, waardoor het haaks op de rijrichting kwam te staan. Het toestel slipte ongeveer twintig meter over de baan terwijl het neuswiel in een hoek van negentig graden bleef staan, voordat het tot stilstand kwam.

De hulpdiensten kwamen gelijk naar de machine, registratie D-AIUJ, toegesneld. Al snel werden ook een mobiele trap en enkele passagiersbussen naar de Airbus toegestuurd. Alle inzittenden konden de A320 op de landingsbaan veilig verlaten en werden naar de terminal gebracht. Na twee uur de baan te hebben geblokkeerd werd het vliegtuig van de baan gesleept. Door het incident vertrokken enkele vliegtuigen, die op het punt stonden van baan 26 rechts op te stijgen, later dan gepland.

JetBlue

In 2005 kreeg een Airbus A320 van JetBlue te maken met een soortgelijk probleem. Kort na het vertrek van Bob Hope Airport in Burbank, Californië, ontdekte de crew een probleem met het neuswiel, dat vastzat in een dwarsstaande positie. De piloten besloten uit te wijken naar de luchthaven van Los Angeles waar het vliegtuig veilig landde. Ook bij nu raakte niemand gewond. Een nieuwshelikopter filmde het incident van bovenaf.