Klimaatactivisten bezetten Schiphol

Een groep klimaatactivisten heeft zich zaterdagmiddag verzameld op Schiphol Plaza. De demonstranten van Extinction Rebellion waren daar, om de regering te vertellen het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dingen.

Na een week vol verstoringen en gevaarlijke situaties als gevolg van klimaatdemonstraties, bleek Schiphol nu ook eindelijk aan de beurt. De Amsterdamse luchthaven kwam er echter relatief makkelijk vanaf. De sfeer was gemoedelijk. Ze hadden zich op de grond neergeploft waar ze flyers uitdeelden, zongen, dansten en met strandattributen speelden. Daarnaast hadden ze borden bij zich met teksten als ‘oil kills’ en ‘KLM vliegt alle klimaatgrenzen voorbij’. Bovendien verkondigden de activisten op luide toon hun boodschap. Er werden leuzen gescandeerd als ‘What do we want? Climate justice!’. Ze werden onder toezicht gehouden door de Koninklijke Marechaussee en enkele politieagenten maar die hoefden niet in te grijpen.

De demonstranten hadden zich naar eigen zeggen verzameld ‘om de regering te vertellen dat het gebruik van fossiele brandstoffen teruggedrongen moet worden, omdat de luchtvaartindustrie het voorbeeld is van klimaatonrechtvaardigheid’. Door met parasols, strandstoelen en badhanddoeken te demonstreren hoopte XR de langskomende reizigers duidelijk te maken wat een vakantie teweegbrengt. Dit werd nog eens extra zichtbaar gemaakt door een paar “badgasten” die zichzelf met “olie” besmeurden.

De activisten van Extinction Rebellion waren zaterdag ook te vinden op Maastricht Aachen Airport. Vandaag waren we op @Schiphol en @MST_airport, om de regering te vertellen dat het gebruik van fossiele brandstoffen teruggedrongen moet worden, omdat de luchtvaartindustrie het voorbeeld is van klimaatonrechtvaardigheid. We komen terug, met nog veel meer! @_oilkills pic.twitter.com/nksOHmyZww— Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) July 27, 2024

Een week vol protest

De hele week lang was het raak. Zo wisten klimaatactivisten van XR donderdagochtend de landingsbaan van Frankfurt Airport te betreden. Als gevolg van deze actie moest het vliegveld uiteindeljk zo’n 270 vluchten annuleren. Ook op de luchthaven van Keulen/Bonn moest eraan geloven. Daar hadden Extinction Rebellion-demonstranten zichzelf vastgelijmd aan de landingsbaan en moesten ze door de politie verwijderd worden.

XR zegt voorlopig nog niet klaar te zijn hun boodschap te verspreiden. Op X schrijft de Nederlandse Tak van de actiegroep nog meer in petto te hebben. ‘We komen terug, met nog veel meer!’