Elbers’ IndiGo ziet problemen aanhouden

De Indiase low cost-maatschappij van voormalig KLM-CEO Pieter Elbers verwacht volgend jaar intensiever gebruik te kunnen maken van haar vliegtuigen. Op dit moment kampt de A320 neo-vloot van IndiGo met massale groundings als gevolg van problemen met de Pratt en Whitney-motoren.

Vorig jaar werd er een zeldzaam mankement vastgesteld in het poedermetaal dat wordt gebruikt om bepaalde motoronderdelen te produceren. De problemen rondom de motoren van P&W hebben ervoor gezorgd dat vliegtuigen over de hele wereld verplicht aan de grond moeten blijven staan voor veiligheidskeuringen. Ook Indigo heeft te maken met deze problemen: een vijfde van haar vloot staat sinds november aan de grond. Op dit moment hebben 68 toestellen de sticker ‘geparkeerd’, aldus Planespotters.net.

De massale groundings resulteren in hoge leasekosten voor IndiGo. ‘Het aantal vliegtuigen op de grond blijft steken rond de zeventig’, zei Gaurav Negi, IndiGo’s CFO. Hij voegde eraan toe dat de luchtvaartmaatschappij meer machines zou blijven leasen. Want volgens hem is dat de enige manier voor de budgetvlieger om aan de vraag te voldoen. De Indiase markt is één van de snelstgroeiende ter wereld en overal zijn er tekorten.

Groeiende kostenposten

Eerder berichtte IndiGo haar winst in het eerste kwartaal met elf procent te hebben zien dalen. Het is desondanks geen verlies voor de maatschappij, maar toch is het voor het eerst in twee jaar dat de winst niet doorgroeit. Dit heeft te maken met de verdrievoudiging van de leasekosten, een zeven procent stijging in de onderhoudskosten en een 23 procent stijging van de prijs van kerosine. Alhoewel de low cost-maatschappij compensatie zal ontvangen van Pratt & Whitney voor de aanhoudende motorproblemen, is het nog onbekend hoeveel dat precies gaat zijn. Ondanks alle tegenslagen, heeft IndiGo vooralsnog een winstmarge van 13.5 procent wat erg hoog is in de luchtvaart.